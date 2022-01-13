Под Николаевом фура утопила многострадальный понтонный мост

Многотонная фура утопила многострадальный понтонный мост в Пересадовке Николаевской области, сообщает УНИАН.

На обнародованных фото видно, фура с прицепом застряла прямо посреди моста. При этом переправа под тяжестью грузовика просела и накренилась. В связи с этим фура не смогла проехать на другой берег.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда грузовики топят этот понтонный мост. Только в прошлом году его дважды топили - в январе и в сентябре. Восстановление моста занимает один-два месяца, что создает неудобства для местных жителей.

Понтонный мост соединяет села Пересадовка и Михаил-Ларино. Кроме того, через него проходит автодорога, соединяющей Кировоградскую и Баштанскую трассы.

Осенью 2021 года здесь приступили к возведению нового моста, но работы планируют завершить к 31 декабря 2022 года.