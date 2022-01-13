Россия угрожает разместить войска на Кубе и в Венесуэле
В случае провала переговоров по "гарантиям безопасности" российские военные могут быть размещены на Кубе и в Венесуэле, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать", — ответил Рябков на соответствующий вопрос.
Дипломат добавил, что решение о размещении российских военных на Кубе и в Венесуэле зависит от действий США. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему. Например, о возможности задействования военно-морского флота РФ.