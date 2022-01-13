Телеканал К2 получил предупреждение за "российский" Крым

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию объявил предупреждение телеканалу К2. Он показал российскую передачу, где назвали временно оккупированный Крым частью России, говорится в сообщении Нацсовета, сообщает Новое время.

Проверка телеканал состоялась 1 ноября 2021 года. Нацсовет исследовала эфир за 25 сентября, когда телеканал К2 показал запись передачи Дачный ответ за 2016 год производства российской компании Телецех.

В передаче прозвучало высказывание о том, что временно оккупированный Крым является частью РФ.

"Самая эффектная в новой гостиной — вот эта стена. Ажурные панели сделаны из МДФ методом лазерной резки по эскизам автора проекта Наталии С. Подобные решетки можно встретить и в старинных арабских или турецких дворцах, в том числе и в России, например, в Бахчисарайском дворце в Крыму" , — говорилось в эфире телеканала.

Нацсовет обратил внимание: вопрос Крыма является вопросом информационной безопасности Украины и ее национальных интересов, поэтому распространение подобного контента требовало усиленного внимания руководства компании.

Совет обязал телеканал привести свою деятельность в соответствие с законодательством.