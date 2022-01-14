Жена Владимира Остапчука отдыхает в Куршавеле

Украинский ведущий Владимир Остапчук вместе с женой улетел в Куршавель. Пока муж катается на лыжах, Кристина демонстрирует красивые зимние аутфиты, сообщает 24 Канал.

Кристина Горняк в заснеженном уголке Франции предпочитает теплую одежду, поскольку совсем недавно она переболела и не хочет, чтобы это состояние возвращалось.

Зимний look Кристины Горняк

Звездная жена продемонстрировала стильный теплый образ, который прекрасно подойдет для заснеженной погоды. Кристина надела трикотажный костюм белоснежного цвета, состоящий из кофты и широких брюк. Поверх надела короткую коричневую дубленку. Из обуви выбрала светло-серые ботинки на низкой подошве.