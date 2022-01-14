Что одевать и как греть: зимние правила выгула домашних питомцев

Прогулки во время сильных морозов могут вызвать переохлаждение у домашних питомцев. Чтобы этого избежать, нужно контролировать их продолжительность, при необходимости покупать специальную одежду и правильно ухаживать за животными после мытья, сообщает 24 Канал.

В зимний период у домашнего питомца может произойти переохлаждение. Основными его признаками является вялость после прогулки, тремор и исчезновения аппетита.

Хозяевам важно правильно рассчитывать время, в течение которого любимец будет гулять на улице, подбирать одежду, в случае необходимости, а также сушить шерсть собаки и кота после мытья.

Сколько должна длиться прогулка

Важно учитывать породу собаки и ее размеры. Если она маленькая, лучше всего выделять на прогулку 20 минут. Такое время подходит для йоркшир-терьера, чихуахуа или той-терьера. Если средняя или большая – от 40 минут до 1 часа. Представителями этой категории есть лабрадоры, доберманы, лайки и хаски.

Если у собаки проблемы со здоровьем, которые требуют, чтобы она чаще гуляла на улице, стоит увеличить количество прогулок и уменьшить их по времени. Щенков также лучше выгуливать 4 – 5 раз в день в течение небольшого промежутка времени.

Кроме того, важно не забывать обращать внимание на нужды животного. Если собака замерзнет, ​​она сама может попроситься домой.

В случае с котами, их лучше вообще не выводить во двор зимой, если с детства их к этому не приучали.

Теплая одежда

Покупать зимние вещи нужно в случае, если гуляете со щенком или собакой старше 8 лет. У таких животных через возраст может нарушаться терморегуляция, поэтому нужно дополнительно утеплять. Когда температура воздуха на улице намного меньше, чем в помещении. Например, если на улице -20С, а дома +20С, животное может переохладиться из-за резкого перепада температуры. Поэтому лучшим решением будет одеть собаку во флисовый комбинезон, который будет закрывать ее спину и лапы, а перед выходом на улицу подождать немного в подъезде. Это поможет привыкнуть.

Одежда для собак / Фото iStock

Важно, чтобы одежда для выхода на улицу была из плащевки, которая не промокнет, если внезапно начнется дождь или снег. При выборе обуви следует обращать внимание на размер и качество. Важно, чтобы ботинки для животных не были слишком большими или слишком малыми, поскольку это может травмировать их лапы.

Мытье собаки

Зимой собаку нужно купать только в случае, если она полностью запачкалась. Тогда ее шерсть нужно хорошо намочить, намылить шампунем и смывать в течение 10 минут.

Важно! Нельзя мыть шампунем каждый день, ведь он может пересушить кожу. Достаточно использовать 1 раз в 2 недели.

Если после прогулки пес вернулся чистым, ему можно только промыть лапы. В случае, если собака была обута, мыть лапы необязательно.

Не всем животным нравится, когда их шерсть высушивают феном. Вместо этого можно протереть и укутаться в полотенце. Кроме того, стоит обогреть квартиру до 20°, чтобы любимец не простудился.

Действия, когда животное слишком замерзло

Если после прогулки животное перестало активно двигаться и есть, это может свидетельствовать о переохлаждении. Лучше сразу увезти любимца в ветеринарную клинику, чтобы врач померил ему температуру, провел диагностику и согрев.

В случае, когда собака или кот дрожит, но имеет аппетит и продолжает двигаться, можно попытаться согреть его самостоятельно. Для этого нужно унести животное в теплое место, подогреть пищу и накормить. Также можно аккуратно растереть спину любимца руками или полотенцем, чтобы стимулировать кровообращение.

Живущую на улице собаку после переохлаждения нужно сразу занести в теплое помещение.