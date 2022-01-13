ГБР задержало экс-нардепа "Блока Петра Порошенко" за мошенничество

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали народного депутата Украины VIII созыва, члена депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко", который обманом завладел $17 тыс, сообщает Интерфакс-Украина.

"По предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за $17 тыс. "решит вопрос" о положительном заключении оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", - сказано в Telegram-канале ГБР.

Отмечается, что в настоящее время он занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции.

В ходе первой контролируемой передачи бывший народный депутат получил от потерпевшего $2 тыс.

Так, в четверг 13 января, советника задержали следователи ГБР при получении второй части средств - $15 тыс.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч.3 ст.190 УК Украины).

"Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также в помещении субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющей услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду. Также проверяется причастность к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции", - говорится в сообщении.

Имя экс-нардепа в ГБР не называют.

Как стало известно агентству от информировано источника, задержанным является Андрей Немировский.