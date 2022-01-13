Порошенко избавился от Roshen

Пятый президент, нардеп Петр Порошенко, адвокаты которого ранее заявили, что суд вынес решение о его задержании, переписал свою корпорацию Roshen и другие крупные бизнес-активы на старшего сына Алексея, сообщает УНИАН.

Как известно, в начале января суд арестовал все имущество и активы Порошенко, однако кондитерской корпорации в списке нет. Это подтвердил журналистам прокурор ОГП Юрий Белкин.

По оценкам Forbes Украина, именно Roshen можно считать самым ценным активом бывшего президента. Редакция издания оценила корпорацию в более чем $1,1 миллиарда. Вместе с ней состояние Порошенко составляет около $1,6 миллиарда, говорит заместитель главного редактора Forbes Украина Владимир Ланда.

Кроме Roshen, на Алексея Порошенко переписали около 50 компаний. Значительная их часть напрямую связана с кондитерской корпорацией. Среди переписанного на Порошенко-младшего также есть и аграрный бизнес, утверждают журналисты.

По словам Владимира Ланды, Порошенко-младший, вероятно, является номинальным владельцем переписанных на него активов, реально контролировать их может его отец.

"Почему де-юре акционером является Алексей Порошенко? Мы понимаем, что в 2019 году состоялись президентские выборы. Риски для бизнеса Петра Порошенко выросли. Он оперативно принял меры для того, чтобы эти риски минимизировать и, как мы видим из последних событий, это были меры, которые минимизировали риски и фактически вывели это имущество из будущего ареста, который произошел через два года" , - говорит он.

Пресс-служба Петра Порошенко в комментарии журналистам заявила, что его старший сын в 2019 году прекратил политическую карьеру. После этого "по решению трастового управляющего ему были предоставлены все права и полномочия конечного бенефициарного владельца "слепого" траста ". У экс-президента убеждают, что такое решение связано исключительно с прекращением политической деятельности Порошенко-младшего и " дальнейшим обеспечением отделения политической деятельности Петра Порошенко от бизнеса ".

Также в расследовании говорится, что Петр Порошенко сейчас владеет примерно десятком компаний, которые нельзя назвать успешными. Некоторые из них даже были убыточными, часть вообще не подавали финансовые отчеты.