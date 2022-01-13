Запорожские судьи о тюремном шансоне на корпоративе: "О вкусах не спорят"

В Шевченковском районном суде Запорожья, комментируя видео, на котором судьи поют шансон, заявили, что о «вкусах не спорят», сообщает Новое время.

Пресс-служба суда указала, что 15 декабря у судей Шевченковского районного суда Запорожья, вне рабочего времени, состоялась встреча по случаю празднования профессионального праздника — Дня работника суда.

"Указанная встреча проходила в одном из ресторанов Запорожья, на праздновании присутствовали исключительно судьи, других посетителей в арендованном судьями зале ресторана не было" , — сказано в сообщении.

В суде заявили, что во время празднования были соблюдены все требования действующего законодательства, а само мероприятие было полностью оплачено личными средствами присутствующих.

В суде подчеркнули, что «судьи, как и все остальные граждане Украины, имеют право на отдых и личную жизнь».

"Также судьи, которые и все жители Украины, вправе самостоятельно выбирать музыкальные произведения, книги, фильмы, представления, которые им нравятся" , — сказано в сообщении.

В Запорожском суде заявили, что «о вкусах не спорят — говорит известная поговорка».

"Вместе с тем, мы вполне понимаем, что кто-то может иначе оценивать освещенное событие, а потому предлагаем представителям общественности, которые годами занимаются судебной реформой, составить перечни музыкальных произведений, книг, фильмов, спектаклей и т. д., которые запрещено слушать, читать, смотреть судьям" , — заявили в суде.



