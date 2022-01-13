Вслед за ФОПами власти решили фискализировать рынок такси

В Украине собираются фискализировать рынок такси. Соответствующий законопроект вскоре может появиться в парламенте, сейчас он на стадии согласования с Министерством инфраструктуры, сообщает Сегодня.

Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился" , – сказал политик.

Он отметил, что на данном этапе власти не планируют фискализировать какую-то еще отрасль, поскольку в стране уже выполнили программу минимум, касательно налогообложений.