Вслед за ФОПами власти решили фискализировать рынок такси
В Украине собираются фискализировать рынок такси. Соответствующий законопроект вскоре может появиться в парламенте, сейчас он на стадии согласования с Министерством инфраструктуры, сообщает Сегодня.
Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", – сказал политик.
Он отметил, что на данном этапе власти не планируют фискализировать какую-то еще отрасль, поскольку в стране уже выполнили программу минимум, касательно налогообложений.
"Мы приняли законы, которые ввели РРО, антиоффшорный закон, налог на Google, реформу налоговой ответственности в №1210, налоговый закон №5600, мы убрали все коррупционные льготы. Все. Мы должны поставить точку или точку с запятой на несколько лет. И сконцентрироваться на Налоговой, Таможне, наладить их работу", – сообщил Гетманцев.