Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 января 2022

В пятницу, 14 января, двенадцатый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Близнецы, сообщает Корреспондент.

Луна в Близнецах – период быстрых и энергичных дел. В силу возросшей импульсивности лучше отложить долгосрочные проекты и занятия, требующие особой концентрации внимания.

Подходит для финансовых операций, получения и обмена информацией, поездок и ведения переговоров.

14 января – день, когда осуществляются мечты, а планы приобретают очертания. Полезно находить точки примирения, проявлять милосердие и делать добро ближним. Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность. Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 января

Овен (21.03−19.04)

Звезды обещают Овнам хорошие возможности для продвижения в карьере, образовании и общественной деятельности. Не исключены успехи в финансовой сфере. Важно не упустить благоприятный момент для плодотворной работы.

Телец (20.04−20.05)

Тельцам необходимо набраться терпения, чтобы избежать конфликтов с окружающими. Основные разногласия ожидаются в первой половине дня. Дела потребует особой организованности и ответственности.

Близнецы (21.05−21.06)

День Близнецов будет довольно пассивным и многие их усилия окажутся бесплодными. В делах полезно прислушаться к советам и рекомендациям близких, а также доверять интуиции.

Рак (22.06−22.07)

У Раков обострится эмоциональность и чувственность, поэтому дела, требующие логики и четкости, лучше отложить. При этом все, что связано с творчеством и воображением, удастся наилучшим образом и принесет массу позитива.

Лев (23.07−22.08)

Львов ожидает день активной борьбы и отстаивания принципов. Представители знака погрязнут в личных проблемах и могут упустить из виду важные моменты на работе.

Дева (23.08−22.09)

День Дев благоприятен для получения новых знаний, знакомств и поездок. Звезды не советуют начинать новые дела и решать важные вопросы.

Весы (23.09−22.10)

Весам рекомендуется избегать конфликтов и ссор с окружающими, особенно на работе. В этот день стоит проявить осторожность в общении с коллегами и руководством, а также быть приветливыми.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионы могут столкнуться с неприятным осознанием того, что жизнь − это не только развлечения, но и рутинный труд. Полезным окажется общение со старшими и более опытными людьми из окружения. В финансовых делах потребуется сосредоточенность.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцы столкнутся с неожиданными проблемами и неприятностями. Звезды советуют быть разборчивее в контактах − доверчивость в этот день может сыграть злую шутку. Не исключены разногласия с руководством или деловыми партнерами.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогов ожидает беспокойный день, в течение которого им придется заниматься несколькими делами сразу. В такой ситуации есть риск что-то забыть или перепутать, поэтому рекомендуется полагаться на поддержку близких и коллег.

Водолей (20.01−18.02)

Звезды обещают Водолеям день поиска ответов на важные жизненные вопросы. Полезно строить планы и мечтать, при этом важно избегать перегрузок и стрессов. Небрежность в работе может привести к серьезным ошибкам.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбам удастся решить многие сложные дела, если они вовремя сориентируются в ситуации и выберут верную стратегию. Звезды советуют доверять интуиции и не раздражаться по пустякам.