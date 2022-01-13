Британская разведка предупредила парламент о "китайском агенте"

Британская контрразведка МИ-5 разослала депутатам и лордам предупреждение о гражданке Китая, которая якобы пытается на них повлиять, сообщает Новое время.

В предупреждении было сказано, что юристка, гражданка Китая, действует от имени китайской Коммунистической партии и пытается «незаметно вмешиваться в политику Великобритании», устанавливая связи с авторитетными парламентариями и влиятельными политическими фигурами.

Также в МИ-5 сообщили, что предполагаемая шпион « способствовала финансовым пожертвованиям парламентариям от имени иностранных граждан, проживающих в Гонконге и Китае ».

BBC приводит имя предполагаемого агента — Кристин Чинг Куи Ли. По данным издания, в МИ-5 предупредили, что все, с кем связалась Ли, должны помнить о « ее задачах и продвижении повестки Коммунистической партии Китая ».

По данным Sky News, Кристин Ли перечислила около 700 тысяч фунтов стерлингов парламентариям, большую часть — бывшему члену правительства и депутату от Лейбористской партии Барри Гардинеру. Тот сказал, что «не первый год» сотрудничает с МИ-5 и что там знали об общении его представителей с Ли и ее «пожертвованиях».

"Были приняты меры, чтобы она не влияла на назначение исследователей [штаба Гардинера] или управление ими. [В МИ-5] тоже знают, что лично я не получал выгоды от этих пожертвований. Она перестала финансировать работу моих сотрудников еще в июне 2020-го" , — сказал Гардинер в комментарии Sky News.

Как пишет The Guardian, такие предупреждения выдаются очень редко. Источник издания сообщил, что предупреждений, касающихся Китая, не было ни разу, и только одно касалось России.

В 2020 году Великобритания выслала трех предполагаемых китайских шпионов, которые, по мнению властей, выдавали себя за журналистов. В МИ-5 пришли к выводу, что они работали на министерство госбезопасности Китая, передает The Guardian.