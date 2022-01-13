Риск смертности среди невакцинированных в 10 выше, чем у вакцинированных

В Украине риск смертности среди невакцинированного населения в 10 раз больше, чем у полностью вакцинированного.﻿ Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что за осень 2021 года почти 95% умерших были не вакцинированы, сообщает Новое время.

"По состоянию на конец декабря 2021 года доля вакцинированных пациентов среди госпитализированных составила 11,7%. Таким образом, 88,3% госпитализированных не проходили курс прививки" , — уточнил Ляшко.

Министр также добавил, что риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного.

При этом наивысшие показатели смертности наблюдаются у людей старше 60 лет. На данный момент вакцинацию от COVID-19 первой дозой в данной возрастной группе получили 38,9% людей старше 60 лет.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы спасти жизнь не только себе, но и окружающим.

По информации Киевской школы экономики, новый рост заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться уже в этом месяце.