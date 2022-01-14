Российская фигуристка установила впечатляющий мировой рекорд

15-летняя россиянка Камила Валиева стала обладательницей мирового рекорда на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Таллине. За свою короткую программу уроженка Казани получила 90,45 балла. Из них 51,73 за технику, сообщает Обозреватель.

До российской фигуристки ни одна спортсменка не зарабатывала за короткую программу больше 90 баллов.

Камила Валиева

Валиева исполнила прокат под композицию Кирилла Рихтера "In Memoriam". Девушка начала свое выступление с акселя в три с половиной оборота. В дальнейшем Камила идеально выполнила тройной флип, а также комбинацию тройной лутц – тройной тулуп.

Отметим, что предыдущее мировое достижение также принадлежало Валиевой и было установлено в ноябре прошлого года на этапе Гран-при в Сочи. Тогда за короткую программу россиянка получила 87,45.

Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии. Еще одна россиянка Александра Трусова – 3-я,

Результаты короткой программы

1. Камила Валиева (Россия) – 90,45

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25

3. Александра Трусова (Россия) – 75,13

Отметим, что в активе юной фигуристки победа на этапах Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021. Валиева заняла первое место на турнире серии "челленджер" Finlandia Trophy 2021.

Является чемпионкой России (2022) и серебряной призеркой чемпионата России (2021). Чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020.

Валиева — вторая фигуристка в истории (после Александры Трусовой), исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.