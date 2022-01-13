В Украине начали проверять необходимость назначения врачами антибиотиков

С 1 января учреждения здравоохранения в Украине начали вести учет применения антимикробных препаратов. Всего речь идет о 29 антибиотиках, сообщает Обозреватель.

В Министерстве здравоохранения ведомстве отмечают, что такие меры позволят оценить, насколько оправдано их применение.

"Это даст возможность увидеть, сколько антибиотиков и каких именно назначают врачи пациентам в стационарах, оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить срок пребывания пациентов на стационарном лечении" , – сказано в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что неправильное и чрезмерное употребление антибиотиков приводит к развитию широкой резистентности (когда снижается эффективность препаратов). В результате бактерии становятся стойкими к лекарствам, что делает невозможной борьбу с инфекциями.

Ведомство привело данные, согласно которым в 2020 году объем продажи и закупки антибиотиков составил более 6,4 миллиардов гривен, что на 40% больше, чем в 2018 году.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения назвала резистентность одной из 10 глобальных угроз для человечества. По их оценке, к 2050 году каждые три секунды из-за этого будет умирать один человек.