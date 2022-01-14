Кемпер не нужен: создана мобильная кухня для автомобиля

Польская компания Camportable показала мобильную кухню, которая почти ни в чем не уступает обычной. В походном положении она представляет собой компактный бокс, который крепится к фаркопу, сообщает РБК-Украина.

Эта практически полноценная кухня, станет хорошим решением для тех, кто любит вылазки на природу, но не хочет заморачиваться с покупкой кемпера. Бокс из фанеры, обшитой алюминием, имеет размеры 120х64х60 сантиметров и крепится на фаркоп с помощью специального крепления. Причем, на любой автомобиль.

Внутри умещаются газовая плита с двумя конфорками, раковина со смесителем и 14-литровый холодильник Dometic - причем он может не только охлаждать продукты, но и работать как отопитель, если температура за бортом ушла в глубокий минус. Есть 10-литровый бак с отдельными резервуарами для чистой и использованной воды, а также баллон с газом.

Как и обычная кухня, Camortable Kitchen оснащена шкафчиками для кулинарных принадлежностей, причем с запирающимися замками. Общий вес мини-кухни составляет порядка 38 килограммов.

Позднее в этом году компания покажет опциональное оборудование. Цены на мобильную кухню пока не объявлены.