Рост цен на доставку газа с января: причины подорожания

С 1 января 2021 года в Украине подорожала услуга распределения (доставки) газа. Соответствующее решение в декабре было принято Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сфере коммунальных услуг (КНРЭКУ), которая по законодательству должна ежегодно утверждать эти тарифы для поставщиков, сообщает UBR.

В среднем цена повысилась на 3,9%, но для отдельных компаний рост составил свыше 20% и даже почти 30%. Это зависит от региона, количества потребителей и размера затрат для устойчивого функционирования газораспределительных систем.

Сумма в платежке за доставку газа зависит от объемов потребленного топлива в предыдущем периоде (с 1 октября по 30 сентября), который делится на 12 и умножается на тариф местного облгаза.

Однако есть минимальные объемы потребления:

39 кубометров – для бытовых потребителей, которые используют газ для приготовления пищи;

126 кубометров – в случае использования газа для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубометров – комплексное использование, в том числе для отопления, или потребителя, не являющегося бытовым.

Даже если фактически потребитель использует меньше указанных объемов, ему все равно будет начисляться плата с их учетом.

"Если потребитель не пользуется газовым котлом, то ему следует обратиться к своему Оператору ГРС с заявлением об отключении газового котла и изменить категорию потребления в договоре о распределении газа" , – говорят эксперты.

Но в этом случае потребителю придется платить по старым расчетам до 1 января следующего года. При этом оплачивать услугу доставки газа обязаны все граждане за исключением тех, которые отключили газоснабжение.