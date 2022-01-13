Саакашвили на суде в Тбилиси призвал украинцев бороться за него

Бывший президент Грузии, глава исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили во время заседания суда в Тбилиси призвал украинцев отреагировать на бесчеловечное отношение и пытки, которые применяют к нему в грузинской тюрьме, сообщает Деловая столица.

"Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялась пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать" , – отметил Саакашвили.