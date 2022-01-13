Российские рекламщики продавали квартиры в Луцке через PornHub

Российские рекламщики за три месяца сумели продать четыре квартиры в новом ЖК Луцка с помощью платформы PornHub. Реклама жилья "на самой нетематической площадке", но "с нужной целевой аудиторией", помогла закрыть сделки на общую сумму $88 тыс, сообщает UBR.

"До нас еще никто не продавал недвижимость через PornHub. Но это сработало! За 3 месяца мы продали 4 квартиры в милом семейном ЖК со средним чеком $22 тыс." – написал глава рекламного агентства Digital Bands Павел Кац.

Клиентом стал крупный застройщик из Западной Украины, с которым агентство сотрудничает шесть лет.

"Это был чистый эксперимент. Мы понимали, насколько площадка не соответствует идее семейного тепла и уюта. Но все получилось!" – говорится в тексте.

Кейс даже получил премию WOW Awards в номинации "Нестандартное продвижение: digital" за лучший рекламный проект в недвижимости.

В целом Кац отмечает, что на PornHub регулярно бывают 62% украинских мужчин в возрасте от 25 до 44 лет. Среднее время просмотра – 10 минут. Поэтому рекламщики решили использовать этот трафик.

"С началом карантина рекламодатели рванули в соцсети, и конкуренция там выросла. А на PornHub вырос только пользовательский трафик. С PH трудно соревноваться за внимание пользователя – там слишком заряженный контент. Но мы использовали юмор, и это сработало" , – рассказывает Кац.

Клиентам, которые нашли объявления на PornHub, предложили покупку квартиры со скидкой 5% и льготными условиями рассрочки. На экспериментальный запуск рекламы было потрачено $628.