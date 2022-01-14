Telegram заблокировал больше 1000 каналов по запросу Apple

По требованию модераторов App Store Telegram заблокировал эти каналы как минимум для устройств на iOS, сообщает Сегодня.

В том числе, был заблокирован канал с 2,7 млн подписчиков из-за распространения порнографических материалов, пишет Telegram Analytics.

74% из 1010 каналов заблокировали по причине распространения порно, 26% – из-за нарушения авторских прав. Эти каналы генерировали более 170 млн просмотров постов в сутки.

Сравнивая количество заблокированных каналов с февралем 2021 года, модераторы мессенджера отметили, что тогда было заблокировано 1663 канала с аудиторией в 68 млн подписчиков.

Эти каналы генерировали 117 млн просмотров постов в сутки. Причины блокировки были теми же.