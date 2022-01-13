В НАТО заявили, что переговоры с РФ пока не дали результатов

Переговоры НАТО и России по поводу деэскалации ситуации вокруг Украины пока не дали желаемых результатов.﻿ Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на брифинге в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Встреча не привела ни к какому изменению разведывательных данных, которые мы видим. Наращивание продолжается и до сих пор вызывает беспокойство" , - сказал Бауэр.

Позже он уточнил, что пока рано ожидать результатов, поскольку переговоры продолжаются в разных форматах, в частности, в ОБСЕ, и после этого Россия еще будет формировать свои решения.

"Слишком рано говорить об итогах переговоров…После всех переговоров на этой неделе российские представители вернутся в Москву и передадут всю информацию президенту Путину, и он уже будет решать дальнейшие шаги" , - добавил Бауэр.

Он отметил, что для НАТО сейчас существуют две большие угрозы – Россия и терроризм.