Женщина, сбившая насмерть полицейского, получила условное наказание

В Чернигове до условного наказания приговорена женщина-водитель, которая летом прошлого года насмерть сбила полицейского, сообщает УНИАН.

Соответствующее решение вынес вчера Деснянский районный суд Чернигова.

Суд назначил 31-летней женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Также она лишена на 2 года права управления транспортными средствами.

Согласно решению суда, обвиняемая за рулем Daewoo Nexia " проявила невнимательность и не учла дорожную ситуацию, изменила направление движения влево, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на пешехода ". Смягчающими обстоятельствами в решении стало то, что женщина полностью признала свою вину и ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Родные погибшего сообщили местным журналистам, что такое наказание расценивают слишком мягким и не соглашаются с приговором суда.

12 августа 2021 года легковушка сбила полицейского, который с велосипедом в руках переходил улицу по пешеходному переходу. От полученных травм мужчина погиб на месте. Погибший - 38-летний старший инспектор отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в области, майор полиции Олег Шарпатый.