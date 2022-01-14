Объем ипотечного кредитования за 11 месяцев вырос в 2,5 раза

Украинские банки за январь-ноябрь 2021 года выдали 9,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 7,9 млрд грн, что вдвое превышает показатель 11 месяцев 2020 года по количеству таких кредитов и в 2,4 раза - по объему, согласно итогам ежемесячного опроса банков Национальным банком Украины (НБУ), сообщает Интерфакс-Украина.

Как говорится в пресс-релизе НБУ, кредитование в ноябре возросло на 9,2% по объему ипотечных кредитов (845 млн грн) и по количеству – на 6,4%, до 963 договоров.

Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости, по-прежнему, обгоняют первичный рынок: в ноябре их доля превысила 90% всех предоставленных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежному объему, сообщается в пресс-релизе.

Согласно результатам опроса, средний размер кредита на покупку жилья в ноябре был выше, чем в октябре – 824,8 тыс. грн против 803,9 тыс. грн.

По данным НБУ, с начала года средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке уменьшилась на 0,4 п.п., до 13,5%, а на первичном – на 1,4 п.п., до 15,5%.