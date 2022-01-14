Блокирование банковских карт: причины
Украинские банки имеют право заблокировать карточку клиента и обратиться к нему за разъяснениями. Это может произойти в случае нетипичных операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Максимальная сумма анонимных переводов
В соответствии с нормами закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...", банки должны идентифицировать плательщиков. До 5 тысяч гривен можно пополнить наличными счет или карточку без идентификации личности.
Если за один день на счет поступит несколько платежей по 5 тысяч гривен, банк может временно заблокировать счет и обратиться за объяснениями.
В сентябре 2021 года максимальная сумма переводов без идентификации была увеличена на 1 гривну. Закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.
Кроме того, в 2021 году в Верховной раде была попытка поднять максимальную сумму анонимных переводов до 25 тысяч гривен, однако решение было отложено.
В то же время банки устанавливают собственные нормы системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.
Переводы без финмониторинга
Нормы закона не распространяются на:
- оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
- уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
- переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком за помощью платежной карты или иного электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
- все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
- снятие средств с собственного счета.
Напомним, изменения в закон о финансовом мониторинге вступили в силу в апреле 2020 года.
В сентябре 2022 года Верховная рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу, с 4999 до 5000 гривен.