Курс валют НБУ на 14 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 14 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 13 января, повысился на 3 коп. до 27.74 за 1 доллар.
Евро подорожал на 30 коп. до 31.78 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 5 коп. до 3.67 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 26 коп. до 38.04 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 38 коп. до 30.41 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 7.01 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.737200
|EUR
|Евро
|31.781300
|RUB
|Рубль
|0.366960
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.044300
|CHF
|Швейцарский франк
|30.405300
|PLN
|Польский злотый
|7.008900