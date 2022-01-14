Курс валют НБУ на 14 января

Курс валют НБУ на 14 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 14 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 13 января, повысился на 3 коп. до 27.74 за 1 доллар.

Евро подорожал на 30 коп. до 31.78 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 5 коп. до 3.67 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 26 коп. до 38.04 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 38 коп. до 30.41 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 7.01 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.737200 +0.03
EUR Евро 31.781300 +0.302
RUB Рубль 0.366960 --0.005
GBP Фунт стерлингов 38.044300 +0.26
CHF Швейцарский франк 30.405300 +0.382
PLN Польский злотый 7.008900 +0.068

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