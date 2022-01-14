Я не окажусь за решеткой – Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко подтвердил свое намерение вернуться в Украину 17 января и прокомментировал свой возможный арест.﻿ В интервью Настоящему времени он заявил, что намерен вернуться не для того, чтобы защищаться от президента Владимира Зеленского, а защищать страну, сообщает Новое время.

На вопрос, как он представляет эту борьбу из-за решетки, Порошенко ответил:

«Я не окажусь за решеткой, не хватит ни духу, ни сил, ни воли. Послушайте, я же все-таки пятый президент, я не могу не вернуться и предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и в 2014-м, и в 2019 году… И те изменения, которые произошли в социологических опросах, в электоральной среде, показывают, что наша политическая сила… опередила „слуг народа“ и на сегодняшний день это еще одна причина, почему Зеленский действует таким образом: потому что он хочет по примеру 2012 года убрать с парламентских выборов своего основного конкурента. Мы ему такой подарок не сделаем, потому что ключевая позиция: он должен объяснить обществу, в чем состоит государственная измена Порошенко».

20 декабря Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Это касается дела о снабжении угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».

В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным и фейковым, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество Порошенко. В частности, речь идет о:

квартирах, принадлежащих Порошенко, в Виннице и Киеве;

усадьбе в Козине;

земельные участки;

акциях Порошенко в ряде частных компаний.

Сам Порошенко в декабре отправился в дипломатическое турне в Польшу и Турцию. Он намерен вернуться в Украину 17 января в 9:00 рейсом из Варшавы.