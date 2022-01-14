Исторический рекорд: детский клип набрал 10 млрд просмотров на YouTube

Южнокорейское видео достигло 10 млрд просмотров днем 13 января 2022 года. Оно стало первым видео в мире, когда-либо преодолевавшим такую отметку на YouTube, сообщает Сегодня.

Песня опередила клип, занявший второе место – кавер на мегахит Луиса Фонси и Дэдди Янки "Despacito", который набрал 7,7 млрд просмотров, пишет Korea Herald.

Песня Baby Shark, выпущенная в июне 2016 года в рамках серии детских песен Pinkfong, стала мировым феноменом благодаря запоминающейся мелодии и захватывающим текстам.

"Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo" , – напевается в ней.

Песня уже была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое видео на YouTube, набрав 7 млрд просмотров в ноябре 2020 года, и с тех пор остается на коне 15 месяцев подряд.

Также она попала в мировые музыкальные чарты, заняв 32-е место в Billboard Hot 100 и 6-е место в британских официальных чартах в 2019 году. В Pinkfong прокомментировали рекорд, отметив, что 10 млрд – это огромное число, ведь оно превышает численность населения мира в 7,8 млрд человек. Таким образом, все люди, живущие на Земле, могли видеть это видео хотя бы один раз. Хотя скорее всего, огромное число пользователей не раз ставило его на повтор своим детям.