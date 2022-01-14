Капитализация Ford впервые достигла $100 млрд

История с успешным первичным размещением акций Rivian находит отклик и в динамике курсовой стоимости акций других американских производителей электромобилей. За пару лет Ford Motor надеется стать вторым по величине производителем электромобилей в США, а в более отдалённой перспективе и потеснить Tesla, пишет Алексей Разин, 3Dnews.

Инвесторы охотно реагируют на демонстрацию таких амбиций — капитализация Ford впервые в истории достигла $100 млрд.

Строго говоря, планку в $100 млрд капитализация Ford Motor вчера преодолела лишь на некоторое время, но и это позволяет компании превзойти ближайшего конкурента в лице General Motors, чья капитализация не превышает $90 млрд. Новоявленный соперник в лице Rivian, который формально приступил к серийному производству электрических пикапов R1T в прошлом году, оценивается рынком в $72 млрд. Всем этим компаниям далеко до капитализации Tesla, но эксперты считают, что именно Ford демонстрирует адекватное сочетание ассортимента моделей, их актуальности, а также амбиций по дальнейшему расширению бизнеса.

Пока Ford может предложить клиентам лишь электромобили Mustang Mach-E, на подходе коммерческие фургоны e-Transit и электрические пикапы F-150 Lightning, которые должны быть востребованы на рынке США и Канады. При этом Ford активно развивает сопутствующую инфраструктуру, за ближайшие пару лет компания намеревается нарастить производство тяговых батарей до уровня, позволяющего ежегодно выпускать по 600 тысяч электромобилей. К 2025 году Ford и его корейские партнёры смогут выйти на первое место в США по производству тяговых аккумуляторов.

Некоторые аналитики, впрочем, предупреждают инвесторов, что на данном этапе экспансии электромобилей риски, с которыми может столкнуться Ford, перевешивают появляющиеся возможности. Конкуренты тоже не будут стоять на месте, а стремительное увеличение объёмов производства тех же пикапов F-150 Lightning может столкнуться с «болезнями роста».