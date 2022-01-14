Европарламент следит за делом против Порошенко – Евродепутат

В Европейском парламенте следят за делом по пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом заявила депутат Европейского парламента от Литвы Раса Юкнявичене, сообщает Радио Свобода.

По словам Юкнявичене, она озабочена ситуацией внутри Украины и предполагает, что за уголовным делом в отношении Порошенко может стоять политическое преследование.

"Я надеюсь, что Украина – это правовое государство и преследования не будет. Мы наблюдаем за этим делом, но обвинять Порошенко в государственной измене... у меня был шок, когда я услышала официальные обвинения, потому что я знаю, как все началось, и знаю, какую борьбу ведет путинская пропаганда против Порошенко, и им это было бы очень выгодно, если бы сама Украина сделала то, что хотел сделать Путин" , - отметила Юкнявичене.

Евродепутат добавила, что за событиями внутри Украины наблюдает так же придирчиво, как и за событиями за пределами Украины, имея в виду российскую агрессию.