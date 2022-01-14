В ВОЗ хотят, чтобы новые вакцины от коронавируса испытывали на беременных

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал беременных женщин участвовать в клинических испытаниях препаратов от коронавируса, сообщает Деловая столица.

Об этом глава ВОЗ заявил на брифинге.

"Мы призываем беременных женщин участвовать в клинических испытаниях новых методов лечения и вакцин. К счастью, передача инфекции от матери к ребенку внутриутробно или во время родов очень редка, и в грудном молоке не было выявлено активного вируса" , — заявил он.

Политик также объяснил, что нет никакой необходимости в разлучении матери, болеющей COVID-19, с ее новорожденным ребенком.