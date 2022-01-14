В ВОЗ хотят, чтобы новые вакцины от коронавируса испытывали на беременных
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал беременных женщин участвовать в клинических испытаниях препаратов от коронавируса, сообщает Деловая столица.
Об этом глава ВОЗ заявил на брифинге.
"Мы призываем беременных женщин участвовать в клинических испытаниях новых методов лечения и вакцин. К счастью, передача инфекции от матери к ребенку внутриутробно или во время родов очень редка, и в грудном молоке не было выявлено активного вируса", — заявил он.
Политик также объяснил, что нет никакой необходимости в разлучении матери, болеющей COVID-19, с ее новорожденным ребенком.
"Мы также обеспокоены сообщениями из некоторых стран о женщинах, которые были разлучены со своими новорожденными детьми, что является ненужным и может нанести вред здоровью и благополучию новорожденных в первые критические дни после рождения", – подытожил Гебрейесус.