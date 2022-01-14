Цена газа в Европе выросла на 10%

Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов подскакивают более чем на 10% и превышают 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает Прайм.

Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) на открытии торговой сессии оказались у отметки в 1100 долларов, а к 09:07 — росли на 10,9% к расчетной цене накануне, до 1113 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчётная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое — до 1020 долларов на 30 декабря.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

На настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.