Virgin Orbit осуществила очередной запуск ракеты LauncherOne

Калифорнийская аэрокосмическая компания Virgin Orbit осуществила очередной успешный запуск на орбиту ракеты LauncherOne с борта самолета-носителя, прямая трансляция велась на ее сайте, сообщает Интерфакс.

"Ракета LauncherOne вышла на орбиту", - говорится в сообщении компании .

Двухступенчатая ракета длиной 21 метр была сброшена на высоте примерно 9,5 тысячи метров с модифицированного самолета Boeing 747 (под названием Cosmic Girl) над Тихим океаном, после чего на ней включился двигатель. Вслед за отделением первой ступени ракета вышла на штатную орбиту с группой мини-спутников на борту.

Самолет вылетел с аэродрома Мохаве в Калифорнии в 13:38 в четверг по времени Тихоокеанского побережья США и примерно через 1 час 14 минут осуществил пуск ракеты над океаном в 150 км к юго-западу от города Лонг-Бич.

В рамках миссии Above the Clouds ("Над облаками") ракета вывела на орбиту высотой около 500 км группу экспериментальных мини-спутников Пентагона, предназначенных для испытания технологий связи и навигации объектов в космическом пространстве, американский аппарат SpireGlobal, разработанный Корнеллским университетом при финансовой поддержке NASA, а также два наноспутника для польской компании SatRevolution.

Ракета-носитель LauncherOne крепится под левым крылом самолета Boeing 747, после воздушного старта она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту до 500 кг полезной нагрузки.

Первое успешное демонстрационное испытание ракеты LauncherOne компании Virgin Orbit, принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, было осуществлено в январе прошлого года. Основное предприятие компании находится в городе Лонг-Бич. Разработки системы воздушного старта начались в 2015 году.