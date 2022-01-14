Украинка Цуренко пробилась в основную сетку Australian Open

Одна из лучших теннисисток Украины Леся Цуренко (№120 WTA) стала победительницей квалификации Открытого чемпионата Австралии. В финале отбора украинка обыграла представительницу России Элину Аванесян (№214 WTA), сообщает УНИАН.

Цуренко одолела соперницу в двух сетах и забронировала себе участие в основном этапе Australian Open.

Australian Open. Финал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Элина Аванесян (Россия) – 6:4, 6:0

Поединок длился 1 час и 10 минут.

Леся Цуренко 1 раз подала на вылет, допустила 3 двойных ошибки и использовала 7 из 8 брейк-пойнтов.

Отметим, что Цуренко в 12-й раз принимает участие в турнире Australian Open (10 раз играла в основной сетке). Лучший результат украинки на этом турнире - третий круг в 2013 году.

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