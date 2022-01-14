СБУ и Госспецсвязи расследуют обстоятельства хакерской атаки на правительственные сайты

Хакерская атака на ряд правительственных сайтов была совершена в ночь на пятницу, СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента и собирают цифровые доказательства, сообщает Интерфакс-Украина.

"В ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие. На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло" , - заявили в СБУ.

При этом в СБУ подчеркнули, что с целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы, а также для локализации технической проблемы приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.

"Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимаются расследованием инцидента и собирают цифровые доказательства. Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время" , - добавили в ведомстве.

В свою очередь, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что мобильное приложение "Дія" работает в штатном режиме.