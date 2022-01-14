Полный абсурд – президент Эстонии о требованиях РФ к НАТО

Россия требует от НАТО возвращения к границам 1997 года. Это значит, что из Североатлантического союза должны выйти страны Балтии. В Эстонии отреагировали на такие ультиматумы Москвы, сообщает 24 Канал.

Президент Эстонии Алан Карис назвал предложения России "полным абсурдом". По словам главы государства, решение балтийских стран вступить в Альянс было вполне демократическим.

"Мы достигли такой точки напряженности, какой не было со времен окончания холодной войны. Тот факт, что Россия считает вступление трех балтийских стран в НАТО ошибкой, является полным абсурдом. Вступление в Альянс было демократическим выбором свободных и независимых Эстонии, Латвии и Литвы" , – заявил Карис.

Глава Эстонии подчеркнул, что НАТО является важнейшей опорой европейской безопасности.

По словам Кариса, Россия не смогла внести раздор между странами-членами НАТО. Союзники едины в продолжении политики "открытых дверей", а также намерены укреплять оборонную позицию. Североатлантический союз не хочет вернуться в мир, где большие страны решают судьбу меньших и более слабых.