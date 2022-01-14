Блинкен: мы не ожидали прорывов от переговоров с Москвой
США не ожидали крупных прорывов от переговоров с Россией по вопросам безопасности в Европе, однако в Вашингтоне, в отличие от Кремля, не считают состоявшиеся встречи «неудачными», и готовы к продолжению диалога в случае, если к этому готовы в Москве. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал об этом в четверг в интервью National Public Radio (NPR), сообщает Голос Америки.
Отвечая на просьбу прокомментировать высказывание пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, назвавшего состоявшиеся переговоры «неудачными», Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не «ожидали прорывов» в ходе встреч, которые, по его словам, «на данный момент» нельзя назвать настоящими переговорами.
«Мы поделились с русскими нашей глубокой обеспокоенностью в связи действиями, которые они предпринимают не только в отношении Украины, но и в более широком смысле. Они поделились с нами своими опасениями. Мы предоставили друг другу, я думаю, немало пищи для размышлений. Теперь мы планируем... тщательно проконсультироваться с нашими союзниками и партнерами», - заявил Блинкен, уточнив, что продолжение диалога возможно только в случае деэскалации ситуации вокруг Украины.
Госсекретарь отметил, что обе стороны теперь должны «переварить» полученную информацию, добавив, что Вашингтон предоставил Москве два варианта действий: «путь дипломатии и диалога», который Блинкен назвал «лучшим» и «наиболее ответственным» способом для решения разногласий и урегулирования ситуации на востоке Украины; или путь «конфронтации и агрессии», к чему на Западе «полностью готовы».
«Если они пойдут по этому пути, это будет иметь серьезные последствия... Я не буду уточнять, что мы сделаем [в ответ], скажу только, что если речь идет о санкциях, об экономических и финансовых мерах, а также о необходимости укреплять Украину в плане обороны, усиливать оборону НАТО, мы планируем и собираемся сделать то, чего не делали раньше», - заявил Блинкен, подчеркнув, что планируемая реакция на возможную агрессию со стороны России «выйдет далеко за рамки того, что было сделано в 2014 году».
Госсекретарь отказался оценивать вероятность российского вторжения в Украину, заявив, что
«президент Путин превосходно владеет искусством не давать окончательного ответа» на переговорах с соперниками.
«Я подозреваю, что он отчасти и делает это сейчас, пытаясь понять, что может сработать, а что нет, и вполне может быть, что он еще не решил окончательно, что он собирается делать. Думаю, на нас лежит важная обязанность помочь [Путину] сформировать свое мнение», - сказал Блинкен.
Госсекретарь подчеркнул, что кризис, связанный с концентрацией российских сил у украинской границы, был создан руками Москвы, и в итоге мир
«оказался в такой ситуации по российской инициативе». Блинкен отметил, что за последние пару месяцев США, их союзники и партнеры смогли разработать «весьма скоординированные и обдуманные» способы, с помощью которых западная коалиция сможет «четко ответить на действия, предпринятые Россией».
Госсекретарь подчеркнул, что многие из вопросов, по которым Запад может договориться с Москвой, к примеру, дополнительные меры по контролю над вооружениями – это
«сложные вещи, которые невозможно сделать за час, за день, за неделю, и русские об этом знают».
«Если они сейчас решат выйти [из переговорного процесса], я думаю, это будет свидетельствовать о том, что они, вероятно, никогда не рассматривали всерьез путь диалога или дипломатии. В некоторых случаях, они выдвинули максималистские и невыполнимые требования, - сказал Блинкен. – Но они также вынесли на обсуждение другие вопросы, которые могут стать основой для конструктивного разговора и дипломатии... Теперь мы увидим, действительно ли они серьезно настроены в отношении дипломатии и диалога, или все это было просто уловкой, и их намерения являются иными. Но, как я уже говорил, мы готовы к любому варианту развития событий».