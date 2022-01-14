Шевченко высказался о поражени "Милану" и возможной отставке

Главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал поражение от "Милана" в 1/8 финала Кубке Италии, сообщает УНИАН.

Украинский специалист отметил, что его подопечные приложили максимум усилий для победы и он остался доволен игрой своей команды, однако результат противостояния его не устраивает.

"Мы играли хорошо, ребята приложили много усилий. Они продемонстрировали свои лучшие качества. Я думаю, что это была хорошая игра.

Мы пытались создавать моменты и контролировать игру. Я, естественно, не очень доволен результатом, но выступление было хорошим.

Я всегда рад вернуться сюда, на "Сан-Сиро", прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков "Милана". Я также хочу поблагодарить болельщиков "Дженоа", которые приехали сюда, чтобы поддержать команду.

Я делаю свою работу день за днем. Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте.

Сегодня ребята выступили хорошо, мы постепенно видим, как качество проявляется в результате работы на тренировках", - приводит слова Шевченко издание Football-italia .

Также Андрей Шевченко поделился своим мнением о возможной отставке с поста главного тренера "Дженоа".

"Что касается меня, то я просто делаю свою работу каждый день. Затем клуб должен будет сообщить о своем решении" , – сказал Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Дженоа" длительное время обсуждал смену тренера, но все-таки руководство решило пока что оставить Андрея Шевченко на своем посту. Решение может быть пересмотрено из-за поражениея в Кубке Италии.

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