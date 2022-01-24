Масленица 2022 в Украине: когда отмечается и что нельзя делать

Масленица в 2022 году в Украине начнется 28 февраля и продлится до 6 февраля. Церковное название праздника – Сырная седмица, сообщает Обозреватель.

История Масленицы

Первые упоминания о праздновании Масленицы датируются еще 4 веком. Праздник отмечали в языческие времена, прославляя богов Ярила и Велеса. Главный символ праздника – блин – олицетворял солнце, которое светило и грело все сильнее ранней весной.

В народном представлении Масленица занимает промежуточное место между зимой и весной. С крещением Руси праздник приобрел новый смысл: Сырная седмица завершает подготовку к Великому посту, который начинается за 50 дней до Пасхи и посвящен прощению, покаянию и примирению с ближними.

Масленица в 2022 году в Украине отмечается с 28 февраля до 6 февраля. Источник: Pixabay

Традиции Масленицы

Церковные богослужения Сырной седмицы в православии не являются праздничными в отличие от народной Масленицы. В богослужебных текстах этой недели Церковь объясняет пользу поста, во время которого ослабевают искушения, сам человек очищается и с ним пребывают ангелы.

В некоторых регионах Украины Масленица называлась Колодий – от названия обряда Колодки, суть которого заключалась в шуточном наказании парней и девушек, которые не нашли себе пару в минувшем году. К руке или ноге им привязывали колодку, украшенную лентами, и, чтобы ее снять, нужно было заплатить откуп деньгами или подарками.

Церковные богослужения Сырной седмицы в православии не являются праздничными. Источник: Pixabay

Как отмечается Масленица по дням

В течение Масленицы каждая хозяйка старается хотя бы раз приготовить главное традиционное блюдо – блины, чтобы угостить ими близких. Также готовят вареники, оладьи, сырники, пироги.

Каждый день Масленицы имеет свои традиции. В понедельник люди ходят в гости и выпекать первый масленичный блин, во вторник сватаются, в среду теща угощает зятя блинами, в четверг начинаются веселые гуляния, в пятницу теща навещает зятя, а в субботу невестки приглашают золовок.

Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье, канун Великого поста, когда верующие просят друг у друга прощения. В этот день также сжигают обрядовое соломенное чучело и доедают оставшиеся блины.

В течение Масленицы каждая хозяйка старается хотя бы раз приготовить блины. Источник: Pixabay

Что нельзя делать в Масленицу

В течение Сырной седмицы нельзя употреблять в пищу мясо. Плохой приметой считается принимать гостей в неубранном доме. Также нельзя переедать – чревоугодие является одним из смертных грехов, что особенно актуально накануне Великого поста.

Приметы Масленицы

Блины удаются красивые, вкусные и пышные – год будет счастливый и благополучный.

Высокая горка блинов – к достатку и богатому урожаю, низкая – к плохому.

На Масленицу холодная погода стоит – к погожему лету.

Дождливая погода – осенью будет много грибов.