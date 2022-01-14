Квартира на первом этаже: проблема или выгодная покупка

Принято считать, что квартира на первом этаже — не самый удачный вариант. Примечание "не первый этаж" часто можно встретить в объявлениях от желающих приобрести жилье. Людей смущает и возможный шум под окном, и дополнительные затраты на безопасность, пишет Риана Абдулаева, РБК-Украина.

Наиболее востребованными считаются 4-8 этажи, но если все уже продано или бюджет ограничивает выбор — на верхних этажах квартиры стоят дороже — стоит ли соглашаться на первый этаж?

Прежде, чем принимать решение, стоит оценить недостатки, с которыми неизбежно сталкиваются жители первых этажей и понять, готовы ли вы с ними мириться. Однако несмотря на перечень минусов, не стоит категорически отказываться от этого варианта.

Недостатки квартиры на первом этаже

Самой распространённой проблемой, с которой сталкиваются жильцы первых этажей, считается шум. Машины, дети, звук домофона, компании под окнами, лязг входной двери — если вы сторонник открытых окон, эти звуки будут сопровождать вас ежедневно. Проблему можно решить качественной шумоизоляцией, а летом использовать кондиционер.

Если окна выходят на оживленную трассу – не избежать проблемы загрязнения пылью. Уборку придется делать чаще, особенно если вы подвержены аллергии. Если же окна выходят во двор или на тихую улицу – беспокоиться не о чем.

Плохой вид из окна. Недостаток, который исправить практически невозможно. Сейчас застройщики стараются учесть это и не садить перед окнами высокие деревья. Как вариант – сделать перед окнами красивую клумбу.

Еще один минус — низкий уровень безопасности и приватности. Посторонние люди могут заглядывать в окна, а у воров больше возможностей проникнуть внутрь. Ситуацию исправляет решетка, противовандальные стеклопакеты, сигнализация. От нежелательных взглядов – жалюзи или стекла с зеркальным покрытием.

У жителей первых этажей также может возникнуть проблема с недостатком света. Грамотно спроектированное освещение исправит ситуацию.

Часто на первом этаже нет балкона и это может быть значительным недостатком. В некоторых ЖК отводят в пользование жителям первых этажей часть придомовой территории. Тогда недостаток может стать преимуществом – у вас будет собственный “участок” под окном.

Преимущества квартир на первом этаже

Самое главное преимущество квартиры на первом этаже – ее цена, которая может быть на 10-15% ниже аналогичной на этажах повыше, иногда разница доходит и до 20%.

Если у вас клаустрофобия и лифт нагоняет ужас, на первом этаже проблема вас не затронет. Поломка лифта — также не ваши хлопоты. Этот плюс также оценят молодые родители или те, кто планирует завести детей – подъем колясок не составит сложностей. Такой вариант также оценят пожилые люди и велосипедисты.

Еще одно преимущество — в отсутствии соседей снизу. Вы никого не затопите, не помешаете громким топотом, перестановкой мебели, прыгающими детьми или веселыми гостями.

Хороший напор воды и теплоснабжение. Как правило, напор и температура воды уменьшается от первого к последнему этажу. Поэтому жители первых не сталкиваются с этими проблемами.

При аварийных ситуациях вы с легкостью сможете покинуть квартиру через окно, без страха застрять на лестнице в толпе соседей. Также в окно на первом этаже можно передавать негабаритную мебель, коробки и пр.

Если вы давно планировали открыть свой бизнес, квартиру можно перевести в нежилой фонд и сделать из нее офис, магазин, кафе или салон.

﻿Палисадник под окнами. Возле окон на первых этажах можно разбить клумбу и выращивать свои любимые цветы, а при желании – даже маленький огород.

Квартира на первом этаже — не является однозначно хорошим или плохим выбором. Однако принимать решение нужно исходя из вашей ситуации и конкретного предложения, взвесив все “за” и “против”, включая цену, расположение, район и прочие факторы. Большинство проблем можно устранить и сделать помещение комфортным для жизни.