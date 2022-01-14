Данные украинцев в безопасности – Федоров о кибератаке

В результате кибератаки на государственные сайты и сервисы, персональные данные украинцев не пострадали и не были похищены.

Об этом написал в Telegram﻿ министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Данные украинцев в безопасности, так как пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров. Приложение "Дія" работало и работает стабильно" , – заявил он.

Федоров также отметил, что большая часть сайтов уже восстановлены, а специалисты Минцифры включены в помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи.