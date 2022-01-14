Прогноз развития европейского авторынка в 2022 году

Европейская Ассоциация автомобильных перевозчиков ECG совместно с Automotive Ultima Media проанализировали ситуацию на европейском автомобильном рынке и сделали прогноз его развития в 2022 году, сообщает Autoconsulting.

Эксперты учитывали все существующие позитивные и негативные тренды, и их влияние на производство и продажи новых автомобилей. AUTO-Consulting выбрал самые актуальные для нас моменты из этого исследования.

Производство

Объемы производства в 2021 году были на 1% ниже уровня 2020 г. из-за нескольких неблагоприятных факторов. Среди них чип-кризис, дефицит сырья и нехватка водителей.

Только в последнее время, из-за чип-кризиса Volkswagen остановил производство в Эмдене (Германия) на один месяц до 10 января 2022 г. Здесь выпускают Passat и Arteon. Opel после 3 месяцев закрытия 6 января возобновил производство на заводе в Айзенахе (Германия).

C 13 декабря 2021 года простаивает завод Mercedes-Benz в Будапеште (Венгрия). Toyota остановила производство моделей Lexus и Toyota Land Cruiser в Японии. Seat с 16 декабря остановил производство в Martorell Barcelona (Испания).

Как автопроизводители борются с дефицитом полупроводниковых микрочипов? Например, Stellantis заключил необязательное соглашение с Hon Hai Tech Group (владелец Foxconn). Начало производства 2024. BMW заключила трехстороннее соглашение с Inova Semiconductors и GlobalFoundries для производства несколько миллионов полупроводников в год.

Есть проблемы и с поставками лития, который необходим для аккумуляторных батарей электрокаров. BMW инвестировала в разработку технологий извлечения лития из соляных растворов. Volkswagen - в добычу лития в долине Рейна. Stellantis - в переработку старых АКБ.

Но уже наметился дефицит стали и графита. Прибавьте сюда стремление, чтобы все было “зеленым”. В том числе литий, графит и сталь. И да - “зеленая” доставка самих автомобилей потребителям.

Хотя уже сейчас новые автомобили некому доставлять покупателям. Нехватка водителей большегрузных транспортных средств в Польше - 124 тыс. чел. Многие польские водители работают за более высокую заработную плату на западноевропейском рынке. В Бельгии не хватает 5000 водителей. Во Франции - нехватка 43 000 водителей с 2019 года. В Италии – нехватка 15000 водителей. В Германии — нехватка до 80 000 водителей. В Великобритании - нехватка 100 000 водителей.

Ежегодно в ЕС на пенсию уходят 30 000 водителей, а набирается только 17 000 новых водителей. Этот разрыв растет, и сегодня средний возраст водителей — 55 лет. Общая проблема - трудности с набором молодежи. По всему Евросоюзу нехватка - около 430 000 водителей. Дефицит увеличится в 2022 году.

Еще одна проблема - отсутствие парковочных мест для грузовиков. В Германии их дефицит – 40 000, по Европе - 400 000.

Не удивительно, что во всем мире растет интерес к автономному вождению.

Спрос

Спрос на новые автомобили не изменился в 2021 г., по сравнению с 2020 г. Несмотря на мрачные прогнозы ВВП, спрос был неизменно выше, чем доступное количество новых автомобилей.

Инфляция около 5% (подорожание электроэнергии, продуктов питания, сырья материалов) и снижение покупательной способности людей. А также длительное время ожидания новых авто подталкивает потребителей к рынку подержанных автомобилей.

Сегодня фактически растут продажи только электрифицированных авто, благодаря ужесточению экологических норм и государственным стимулам. Всплеск цен на бензин и дизельное топливо также ускоряет переход на электрокары.

Прогноз

К сожалению, экономические прогнозы, с учетом новых вариантов Covid-19 пошатнули уверенность в полном выздоровлении в 2022 году. Спрос в новом году продолжит расти из-за переноса заказов с 2021 года, но реализация сдерживается цепочкой поставок.

Спрос на сырье также продолжает превышать предложение, что вынуждает OEM-производителей выбирать автомобили с высокой маржой производства, сокращать использование определенных компонентов и чипов и сосредоточиться на более экономичном использовании материалов.

По мнению экспертов, нехватка полупроводников сохранится и в 2022 году, как минимум, до 2023 года. Скачки цен на сырье и энергию, а также - растущие затраты на ресурсы подталкивают вверх рост производственных затрат. Что приводит к росту цен на новые автомобили.

Еще одна не лучшая тенденция: нарушения и узкие места в цепочке поставок становятся «новой нормой».

В результате, по прогнозам ECG и Automotive Ultima Media в 2022 г производство автомобилей в ЕС вырастет на 8,9%. Но объемы, предшествовавшие пандемии, будут достигнуты только в 2027 году.

Продажи в 2022 г. вырастут на 6,9%. А объемы до пандемии, возможно, будут достигнуты только к 2029 г. Причем, упомянутая выше “новая норма”, к сожалению, ставит под угрозу четкую перспективу.