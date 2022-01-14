Последнее обновление Windows "сломало работу" VPN

Проблема возникает при использовании штатных средств Windows, сообщает УНИАН.

Новейшие апдейты для ОС Windows 10 и Windows 11, выпущенные Microsoft в минувший вторник, не позволяют установить соединение с VPN.

Проблема была впервые замечена пользователями Reddit при использовании штатных средств системы. Причем сообщение об ошибке появляется независимо от выбранного провайдера и версии ОС.

Вместо доступа к VPN пользователи получают такое сообщение / фото Reddit

Если открыть "Журнал событий", то там будет замечена ошибка под номером 789.

Логи работы VPN не помогают в решении проблемы / фото Reddit

Microsoft предоставляет следующее описание ошибки:

Попытка подключения L2TP не удалась, так как на уровне безопасности во время начальных переговоров с удаленным компьютером произошла ошибка обработки.

На момент написания новости решить проблему можно только удалением последнего апдейта Windows. Для этого необходимо перейти по пути "Панель управления" ➝ "Программы" ➝ "Просмотреть установленные обновления", а затем удалить патч с индексом KB5009566 (для Windows 11) или KB5009543 (для Windows 10).

Столкнувшиеся с ошибкой пользователи также сообщают о проблемах с работой Windows Server, в которой наблюдаются цикличные перезагрузки, недоступность дисков, отформатированных в ReFS и невозможность использования аппаратной виртуализации Hyper-V.