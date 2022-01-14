У НАТО готов план на случай вторжения РФ в Украину – Столтенберг

У НАТО есть планы на случай непредвиденных обстоятельств. Хотя Украина не подпадает под действие статьи 5 о коллективной обороне как партнер, Альянс оказывает ей поддержку, сообщает Deutsche Welle.

"Большинство поддержки оказывают на двусторонней основе разные союзники - Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие. И я приветствую это. В конце концов, это помощь Украине в самозащите. И это важно, потому что это тоже четкий сигнал России" , - отметил генсек Североатлантического альянса.

По словам генсека НАТО, у России есть выбор – диалог или конфронтация с Западом. В то же время, он предупредил о последствиях для РФ в случае военной эскалации против Украины.

"Мы четко заявили, что за (нападение на - ред.) Украину будут серьезные последствия в виде строгих экономических санкций. Мы будем оказывать поддержку Украине, чтобы она могла повысить способность защищать себя" , - заявил Йенс Столтенберг.

Он также добавил, что страны НАТО сделают все необходимое не только для защиты восточного фланга Альянса, но и для сдерживания агрессии против союзников.

Североатлантический альянс (НАТО) готов к диалогу с Россией, однако никогда не пойдет на компромисс по основным принципам европейской безопасности.