В Киеве началась встреча президентов Украины и Азербайджана

Сегодня в Украине с рабочим визитом находится президент Азербайджана Ильхам Алиев, запланировано ряд встреч между украинскими и азербайджанскими чиновниками.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который находится в нашей стране с рабочим визитом" , – говорится в сообщении.

В дальнейшем запланированы украино-азербайджанские переговоры в расширенном составе. Также анонсировано подписание двусторонних документов.

Затем президенты проведут совместную пресс-конференцию.