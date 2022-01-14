В Киеве началась встреча президентов Украины и Азербайджана

В Киеве началась встреча президентов Украины и Азербайджана
Фото: president.gov.ua / president.az

Сегодня в Украине с рабочим визитом находится президент Азербайджана Ильхам Алиев, запланировано ряд встреч между украинскими и азербайджанскими чиновниками.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который находится в нашей стране с рабочим визитом", – говорится в сообщении.

В дальнейшем запланированы украино-азербайджанские переговоры в расширенном составе. Также анонсировано подписание двусторонних документов.

Затем президенты проведут совместную пресс-конференцию.

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