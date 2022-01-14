В НАТО приняли решение о приеме Украины и Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс уже принял решение о приеме Украины и Грузии в НАТО. Однако, конкретные сроки еще не установлены, сообщает Зеркало недели.

Столтенберг отметил, что Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и в организации решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил, согласно стандартам НАТО.

Стоит отметить, что такое заявление прозвучало на фоне требований России о гарантиях безопасности и не расширении НАТО.