В НАТО приняли решение о приеме Украины и Грузии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс уже принял решение о приеме Украины и Грузии в НАТО. Однако, конкретные сроки еще не установлены, сообщает Зеркало недели.
Столтенберг отметил, что Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и в организации решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил, согласно стандартам НАТО.
Стоит отметить, что такое заявление прозвучало на фоне требований России о гарантиях безопасности и не расширении НАТО.
"В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно", – подчеркнул генеральный секретарь.