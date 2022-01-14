Лавров: Россия не будет вечно ждать ответа Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает письменной реакции Запада на свои ультиматумы по безопасности, подчеркнув, что ждать вечно РФ не будет, сообщает Европейская правда.

Об этом Лавров заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции.

"Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры осознали необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и осознали, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют" , - сказал Лавров.

По его словам, "все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками... это все отговорки и попытки затянуть процесс".

"Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию" , - добавил он.

По словам Лаврова, если Запад отвергнет предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва оценит ситуацию.