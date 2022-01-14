В Украине разрешили испытания лекарства от COVID-19
Министерство здравоохранения Украины предоставило разрешение на проведение клинических испытаний лекарства от коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Исследовать будут порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.
"Открытое рандомизированное исследование фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном, проводимым в параллельных группах, для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии по сравнению с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ГРДС), вызванным инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.