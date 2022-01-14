В Украине разрешили испытания лекарства от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины предоставило разрешение на проведение клинических испытаний лекарства от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава﻿.

Исследовать будут порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.