Безопасно ли распылять эфирные масла, если в доме есть дети

Многие любят распылять лавандовое масло для успокоения или эвкалиптовое масло для быстрого подъёма настроения. Но не навредят ли они детям?

Безопасно ли распылять эфирные масла вокруг детей?

Эфирные масла, как правило, безопасны для детей всех возрастов. Именно так считает эксперт по комплексному педиатрическому психическому здоровью Розанн Капанна-Ходж.

Эфирные масла обладают целебными свойствами, поэтому они могут быть невероятно полезными для успокоения нервов у детей.

Исследования также показали, что они могут успокаивать кожу. Тем не менее, вы должны всегда проявлять осторожность.

Прежде всего, убедитесь, что бутылочки с эфирным маслом находятся в недоступном для детей месте, чтобы они случайно не попали на них. Масла сильнодействующие и могут быть опасны при вдыхании или нанесении непосредственно на кожу.

Некоторые эфирные масла, такие как корица и тимьян, могут раздражать слизистые оболочки при распылении. Если вы заметили, что ваш ребёнок начинает кашлять или у него появляется насморк после того, как вы включите диффузор, это признак того, что у него может быть реакция на масла. Выключите его и поставьте в другую комнату.