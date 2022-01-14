В Госспецсвязи оценили масштабы кибератаки на госсайты

В Украине произошла наиболее масштабная хакерская атака на сайты госорганов. Она является самой мощной за последние четыре года. Об этом, со ссылкой на заместителя председателя Госспецсвязи Виктора Жору во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

"К сожалению, можем констатировать, что за последние четыре года - это самая мощная атака. По крайней мере, учитывая ее охват" , - отметил Жора.

По его словам, о том, кто именно может стоять за кибератаками, пока не известно. Сейчас идет расследование, к выяснению деталей подключились международные партнеры.

"Хочу заметить, что наши международные партнеры предложили нам помощь в расследовании этого инцидента. Мы с ними активно взаимодействуем" , - добавил Жора.

Напомним, сегодня в Украине в ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты госструктур. В результате чего недоступны портал "Дія", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и ряд других.