Эксперт назвал причину мутации COVID-19

Мутации коронавирусной болезни будут происходить из-за большого количества невакцинированных людей.

Об этом сказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко, передает "Коронавирус_инфо".

«Невакцинированный человек – это отличный источник для развития и появления новых вариантов вируса. Мутации будут происходить, потому что у нас, к сожалению, еще много людей, которые не вакцинированы» , — отметил Сергей Комиссаренко.

Также эксперт подчеркнул, что микс в организме одного человека гриппа и COVID-19 очень угрожающий. Наша иммунная система умеет различать разные вирусы и бороться с ними, но при такой двойной нагрузке она может не выдержать. Поэтому очень важно вакцинироваться и против COVID-19, и против гриппа.