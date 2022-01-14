Россия усиливает контроль над войсками в ОРДЛО – разведка

Главное управление разведки Минобороны Украины заявляет об усилении контроля со стороны России за состоянием военных частей и соединений в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится﻿ в сообщении ГУР МО.

Как отмечают в разведке, комиссия Южного военного округа Вооруженных сил РФ начала "масштабную проверку боевой и мобилизационной готовности" первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов.

"Отдельные подразделения соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке, в том числе с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами" , – говорится в сообщении.

По информации разведки, комиссия также проверяет запасы и условия хранения вооружения, боеприпасов, военной техники и материальных средств, ввезенных в ОРДЛО из России.